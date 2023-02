È arrivato Bard | la nuova creazione di Google contro ChatGPT

Leggi su computermagazine

(Di sabato 18 febbraio 2023)sarà lasfida per: questaintelligenza artificiale potrebbe metterla in difficoltà più di quanto potremmo pensare. Come ci riuscirà? Sembra essere un periodo piuttosto turbolento per i chatbot, che pare stiano venendo creati tutti di colpo per poter sostenere una lotta senza fine. Il primo ad aver fatto il suo debutto è stato, seguito a ruota da altri algoritmi intelligenti che si sono dimostrati essere più o meno dello stesso livello. Nessuno, però, lo ha mai superato o è stato lontanamente in grado di tenergli testa a dovere. Chi è il migliore tra? – Computermagazine.itParliamo comunque sia di una IA talmente intelligente da essere in grado di rispondere efficacemente a qualunque tipo di richiesta, e ...