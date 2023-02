Due anziani sentono un “botto” | poi la clamorosa scoperta | sul balcone di casa ci sono i frammenti del meteorite di San Valentino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il boato nella notte, poi la: suldic’erano alcuni sassi e, accanto, altri. Ma non solo: in loro corrispondenza, le mattonelle si erano scheggiate, come se l’impatto fosse stato forte. Quindi il dubbio: e se fossero in qualche modo collegati alcaduto nella zona? Ebbene, dagli esperti di Prisma, Prima Rete Italiana Studio Meteore e Atmosfera dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) è arrivata la conferma: quegli strani sassi sulerano proprio ideldi San. I fattisuccessi in Basilicata, in particolare a nord del capoluogo Matera: nella serata del 14 febbraio molti abitanti di Puglia e Basilicata ...