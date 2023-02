(Di sabato 18 febbraio 2023) Khvichaè il volto del nuovo. Gli azzurri hanno deciso di puntare tutto sul talento del georgiano da inizio stagione e la capacità e il coraggio sono stati ripagati nel migliore dei modi. Il numero 77 è diventato subito l’idolo della piazza partenopea e la possibile vittoria dello Scudetto passa anche dai suoi piedi e dalle sue giocate. Il direttore sportivo della, Vladimer ‘Lado’ Dvalishvili, a Radio Punto Nuovo ha parlato dell’esplosione del talento di. Sono veramente contento di cosa sta facendoin Europa, così come lo sono tutti i georgiani. È un talento brillante, è un ragazzo che merita tutto: è una persona fantastica e un calciatore spettacolare. Tutto il Paese sta facendo il tifo per lui e per il ...

E come per il compagno di reparto, suonano già sirene di calciomercato per il talentuoso 22enne proveniente dalla. Il Real Madrid fa la spesa in Serie A, nel mirino il georgiano e ...Kvernadze Anche lui è un talento, ha 19 anni e gioca nellaproprio come Kvaratskhelia. Non è in segreto che piaccia al Napoli e non è escluso che possa arrivare anche lui in azzurro il ...

Dinamo Batumi, il DS Dvalishvili: "Kvaratskhelia Tutta la Georgia ... CalcioNapoli24

Napoli, Kvara al top. E Giuntoli punta un altro georgiano Calcio in Pillole

Napoli, tutti vogliono Kvaratskhelia ! News-Sports

Ds Dinamo Batumi, retroscena su Kvaratskhelia: “Solo il Napoli l’ha voluto” Spazio Napoli

Dinamo Batumi Pakhtakor Tashkent in Diretta [LIVE] : Tabellini e ... SportyTrader

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, le parole di Vladimer 'Lado' Dvalishvili, direttore sportivo della Dinamo Batumi. "Sono veramente contento di cosa sta facendo Kvaratskhelia in Europa, così come lo ...Il georgiano fa faville in fase di rifinitura e l'amicizia con Osimhen fa il resto, l'agente: A Napoli si sente a casa.