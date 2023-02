(Di sabato 18 febbraio 2023) È accaduto nel quartiere Umbertino. Per il dominicano l'obbligo di firma e di rimanere in casa sera e notte

È accaduto nel quartiere Umbertino. Per il dominicano l'obbligo di firma e di rimanere in casa sera e notte... inequivocabile il forte odore di marijuana cheAgenti sentivano provenire dall'abitacolo. ... Laveniva abilmente custodita in un'area sotterranea pertinente allo stabile dove il ventiduenne ...

Droga, gli agenti seguono il l’acquirente e arrestano lo spacciatore LA NAZIONE

Cadavere mutilato per recuperare la droga, gli interrogatori degli accusati RaiNews

Carabinieri Parma, contrasto allo spaccio di droga, gli interventi ... OglioPoNews

Viterbo - Inseguimento sulla Cassia, arrestati due giovani per ... Paolo Gianlorenzo

Colpo allo spaccio di droga nella Bat: 10 arresti, segnalati 25 clienti abituali La Gazzetta del Mezzogiorno

Ieri sera gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in piazza ...Sul posto i poliziotti della Questura di Ancona Nella giornata di ieri 17 febbraio, i poliziotti della Questura di Ancona hanno arrestato un italiano di 48 anni, trovato in possesso di 22 grammi di co ...