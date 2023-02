Dramma sulla A4 | non rallenta al casello e tampona l’auto davanti | morte 2 donne

(Di sabato 18 febbraio 2023) Milano – Duedi 59 e 53 anni sonola notte scorsa in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 2 sulstrada A4 alla barriera Milano-Ghisolfa. Le dueerano ferme alautostradale, quando sono statete da un’auto guidata da un uomo. L’impatto è stato violentissimo e le due sono decedute sul colpo. Il conducente dell’altra auto è stato soccorso e trasferito in ospedale. Sul posto, oltre al personale del 118 Areu e alla polizia stradale, sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno lavorato per consentire ai soccorritori di estrarre le vittime rimaste incastrate nelle vetture.

Giornata mondiale della Giustizia sociale, che ricorre lunedì 20 febbraio. Inoltre, a pochi giorni dall'anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina, il programma si soffermerà sul

Il militare ha perso, per cause in corso d’accertamento, il controllo della propria automobile, sulla quale viaggiava da solo, mentre, dopo avere concluso il proprio turno di servizio in una caserma ...Tragedia a Licata in provincia di Agrigento: una donna di origini marocchine è morta folgorata mentre stava facendo la doccia. La vittima aveva 68 anni. A lanciare l’allarme un vicino di casa che suon ...