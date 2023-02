«Dovevo essere Platini | invece sono Maradona…»

Leggi su calcionews24

Diego Ulissi, cliclista che ha un singolare primato mondiale, si racconta tra la passione bianconera e il nome dedicato a Maradona Diego Ulissi, livornese di 33 anni, è un ciclista che ha un primato mondiale: da 14 anni di fila vince una corsa, per un totale di 45 successi in carriera. A La Gazzetta dello Sport, ha raccontato di come si sarebbe dovuto chiamareedpoi la scelta è caduta su un grande rivale del numero 10 bianconero. LE PAROLE – «Tifo Juventus e in famiglia vivo la rivalità con mia moglie e i miei suoceri chedella Fiorentina. Ho ereditato la passione da mio padre che voleva mettermi il nome Michel. Poi è passato a Diego in onore di Maradona, mio nonno si chiamava proprio Armando».