Dopo oltre due mesi riecco il Benevento | un balzo in avanti firmato Tello

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCi ha messo più di due, ma alla fine ilè riuscito a infrangere una maledizione che si protraeva dall’11 dicembre scorso. La Strega vince di misura lo scontro diretto con il Brescia, compiendo un piccolo ma sostanzialeinin classifica. Un’attesa logorante quella dei tre punti, una vittoria che consente alla formazione di Sne di respirare una bella boccata d’ossigeno, potendo adesso lavorare con una tranquillità maggiore. Vincono una partita “sporca” i giallorossi. Una gara caratterizzata dalla paura, tra due formazioni certamente non brillanti. Non c’era posto per lo spettacolo al “Ciro Vigorito”, era prevedibile. In questo momento contavano solo i tre punti e ildeve ringraziare il suo nuovo capocannoniere. Con ...