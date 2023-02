Dopo l' epica | la velocità | la saga Marvel sta diventando una grande scena post-credit?

Leggi su movieplayer

(Di sabato 18 febbraio 2023) "Will return". Sì, ma come? L'enfasi del racconto e la meticolosità narrativa hanno perso centralità nella Fase 4 delCinematic Universe. E con l'uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che apre la Fase 5, potrebbe rafforzarsi un concetto: lasembra essere ormai studiata solo in funzione delle scenei titoli di coda. Partiamo dall'equazione esatta: che piaccia o no, iStudios hanno riscritto la serialità cinematografica creando un universo espanso in grado collegare i sogni e le aspettative di milioni di appassionati. Ancora, hanno dimostrato, fin dal 2008 con Iron Man, e proseguendo poi con l'inarrivabile The Avengers del 2012, che il cinema mainstream può e deve essere valutato nel modo più oggettivo possibile: qualità artistica ed effettivi visivi, grandi autori, attori da Oscar e una ...