Dopo l’assoluzione di Berlusconi la magistratura faccia un’analisi sincera sul proprio operato

(Di sabato 18 febbraio 2023) Meglio tardi che mai. All’indomani dell’ultima clamorosa assoluzione di Silviodall’accusa di aver corrotto le testimoni delle sue cene eleganti, Carlo Bonini scrive su Repubblica che «intossicato dal codice penale, quale unica bussola dell’agire umano, e da una Politica “irresponsabile”, il Paese non è più in grado di pretendere e ottenere le dimissioni di un parlamentare o di un amministratore pubblico in nome di qualcosa di diverso che non sia un avviso di garanzia o una sentenza di condanna». Si tratta di un’ammissione importante che proviene da uno dei più convinti sostenitori in passato della funzione salvifica delle procure. In generale, per circa un trentennio una robusta componente della stampa e dell’opinione pubblica ha delegato ai procuratori una funzione di supervisione non solo puramente legalitaria, come sarebbe giusto, ma anche prettamente ...