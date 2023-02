Dopo la condanna definitiva si dimette la sottosegretaria Montaruli. 'Lascio per difendere le istituzioni'. Polemiche

(Di sabato 18 febbraio 2023) Laal ministero dell'Università Augustaha annunciato le proprie dimissioni. Giovedì notte la Cassazione aveva confermato la suadi un anno e sei mesi per peculato. ...

Giovedì notte la Cassazione aveva confermato la suadi un anno e sei mesi per peculato. I fatti risalgono a quando era consigliera regionale della Regione Piemonte. L'accusa era di uso ...... e nella scorsa udienza del 14 febbraio la Procura ha chiesto nei suoi confronti unaa sei ...il no del giudice per l'udienza preliminare, la Procura ha fatto poi ricorso al Riesame di ...

Per la sottosegretaria all'istruzione un anno e sei mesi per la "rimborsopoli" alla Regione Piemonte. "Valuto ricorso a Corte di Giustizia Europea" La sottosegretaria all’Università, Augusta Montaruli ...La condanna della Suprema corte conferma l’esito del secondo processo d’Appello, disposto dopo il rinvio della Suprema Corte che aveva chiesto di rivedere l’importo delle irregolarità. I fatti ...