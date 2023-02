Donna muore sotto la doccia | rimane folgorata e perde la vita

Leggi su tvzap

(Di sabato 18 febbraio 2023) SOCIAL. Tragedia a Licata, in provincia di Agrigento, dove unaladi casa sua. Un terribile incidente ma che potrebbe essere comune. Ecco quindi spiegato perché bisogna stare attenti. >> Superenalotto, 4 biglietti fortunati a Palestrina: la vincita è da capogirolaSono in corso le indagini per capire come sia possibile che tutto questo sia potuto accadere. Al netto dei fatti però unaladi casa sua. Questa aveva 68 anni e abitava a Licata in provincia di Agrigento. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’allarme lo abbia dato il suo ...