Donna muore folgorata mentre fa la doccia | uccisa da una dispersione di energia elettrica prodotta dallo scaldabagno

Ad allertare i soccorsi è stato un vicino di casa della vittima, che dopo aver suonato ripetutamente al campanello dell'appartamento dellaha temuto che fosse successo qualcosa di grave. ...Un vicino di casa nel pomeriggio ha suonato alla porta di casa dellae non ricevendo nessuna risposta ha allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e le ambulanze, che una ...

Donna trovata morta in casa dalla badante: giallo sulle cause del decesso leggo.it

Cagliari, donna morta al lavoro mentre fa le pulizie in un affittacamere L'Unione Sarda.it

Donna muore folgorata mentre fa la doccia: uccisa da una dispersione di energia elettrica prodotta dallo scald leggo.it

Donna trovata morta dalla badante, anche la coinquilina portata in ospedale Today.it

Donna disabile muore in circostanze sospette, indagano i carabinieri | Ferita un’altra donna TuttOggi

Morta folgorata mentre fa la doccia per una improvvisa scossa elettrica. È successo a Licata, in provincia di Agrigento. La vittima è una 68enne di ...Medico salva la vita ad un'anziana in difficoltà e muore in strada a causa di un infarto: il dramma a Casaluce ...