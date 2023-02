“Don Matteo 14” | al vie le riprese | tutte le novità sul cast

(Di sabato 18 febbraio 2023) News Tv. Partiranno a breve ledi Don14 e già filtrano alcune indiscrezioni che riguardano principalmente ildella fiction Rai tanto amata. Lo scorso anno, i fan di Donhanno imparato a conoscere Don Massimo, interpretato da Raoul Bova nelal posto di Terence Hill. La passata stagione si è conclusa con il nuovo prete, che è riuscito a guadagnarsi la stima del maresciallo Cecchini, Nino Frassica, e dei parrocchiani dopo il doloroso addio di Don. Terence Hill aveva deciso di tenere aperta la porta per un possibile ritorno in qualche episodio della nuova stagione, potremo veramente rivedere il ritorno di Dona breve? Don14, al via lele ...

All'incontro sarà presente il cardinale di Bologna,Zuppi, presidente della Conferenza ... Fondazione Ernesto Balducci, Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira, FondazionePrimo ...Lo ha annunciato l'assessore ai Trasporti e Mobilità integrataCampora rispondendo a un'... L'evento sarà officiato daPeluffo presso la Chiesa del Sacro […] Attualità Inchiesta ...

Addio a Dario Penne, voce (tra gli altri) di Hopkins e Caine laRegione

È morto Dario Penne, attore e doppiatore di Anthony Hopkins e ... Fanpage.it

Si è spento a 84 anni Dario Penne, attore e grande doppiatore: ha dato la voce ad Antony Hopkins e tanti altri Centro Meteo italiano

Nathalie Guetta da Don Matteo a STEP: Non mi sentivo capita, ma ... Fanpage.it

Don Matteo 14, Maria Chiara Giannetta sostituita da Gianmarco Saurino I fan sognano Montedoro TuttOggi

In primavera via alle riprese della fiction: lo storico protagonista ha deciso il futuro Ancora qualche settimana e prenderanno il via le riprese della ...Lui si era innamorato di una tedesca – che poi era austriaca, ma per noi era tedesca –, una ragazza che lavorava alla reception del Paradise Beach Hotel di Selinunte, e anche lì c’è scappato il morto, ...