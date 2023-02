Domenica In | Mara Venier dice addio al programma? Ecco i dettagli

LaVenier : conduttrice amatissima dal pubblico, nel tempo è diventata una vera e propria istituzione tanto da essere considerata come una di famiglia: entra nelle case degli italiani e ...Da19 febbraio torna su Sky Uno, alle 21.15, e in streaming su Now, la seconda stagione di "Quelle brave ragazze", un'irresistibile vacanza on the road con protagonisteMaionchi, Sandra ...

Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 19 febbraio 2023: scaletta e anticipazioni Today.it

Domenica In Speciale Sanremo, la scaletta in esclusiva. Assente Anna Oxa, Mara Venier: “Non ha… Il Fatto Quotidiano

Domenica in e gli ospiti della ventitreesima puntata (Anteprima TvBlog) Tvblog

Mara Venier dice addio a Domenica In «Voglio dedicarmi alla mia famiglia» leggo.it

Domenica In, Mara Venier: "Gli anni che mi restano...", tremano i vertici Rai Liberoquotidiano.it

Molte spesso, infatti, la gag con nonna Mara allietano i fan, che la considerano una nonna speciale e affettuosa. Il dubbio Una story che arriva proprio dopo i rumors che cirocolano da giorni sul suo ...Nella 23esima puntata in onda su Rai 1 il 19 febbraio anche Arieta, Leo Gassman e Will per parlare di Sanremo 2023 ROMA - Domenica 19 febbraio, dalle ore ...