Disney annuncia tre sequel | è ora che si dia una svegliata?

Leggi su movieplayer

(Di sabato 18 febbraio 2023)non può più dormire sugli allori e vivere di rendita dei successi passati. Deve produrne di nuovi. Non andare avanti ae live action. Ecco la nostra lettera di protesta (e speranza). La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno nei giorni scorsi, complice il nuovo riassetto ai vertici. Sono entrati in pre-produzione ben tre: Frozen 3, Zootropolis 2 e per la controparte parallela Pixar Toy Story 5, che va ad aggiungersi aldi Inside Out previsto per il 2024. Una notizia che non ha raccolto un consenso generale ma soprattutto perplessità e proteste, anche da parte di chi scrive. Vediamo insieme perché e proviamo a capire questo nuovo corso dellache dai live action è passato ai, senza abbandonare del tutto i primi e …