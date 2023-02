'Il nostro Dna potrebbe essere già mutato'. I residenti di East Palestine fanno causa dopo il deragliamento di un treno che trasportava sostanze ......scherzo del destini il villaggio colpito stato la location di un film su unmolto simile. Poco meno di 5.000 persone vivono a East Palestine, un villaggio nello stato americano dell'...

Disastro in Ohio, nube nera e strage di pesci: cosa succede. "Qui come Chernobyl"

In Ohio si teme un disastro ambientale, dopo il deragliamento di un treno carico di sostanze tossiche

Disastro in Ohio, la bestia nera è il cloruro di vinile. I rischi per la salute

USA: disastro ambientale nell'Ohio, a rischio la salute di 30 milioni di persone; vediamo cosa sta accadendo

VIDEO | Disastro in Ohio, le immagini dell'acqua contaminata fanno il giro del mondo

"Si è parlato di apocalisse per un disastro di cui ancora si sa molto poco, ma che potrebbe in effetti rivelarsi estremamente grave..." Le analisi dell'aria nella zona dell'incidente non sono allarmanti ma tra gli abitanti di East Palestine c'è ancora molta preoccupazione