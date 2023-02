Diritti tv Champions League 2024 2027 a Sky ed Amazon | su Prime una partita ogni mercoledì

Leggi su sportface

(Di sabato 18 febbraio 2023) Le indiscrezioni delle ultime ore trovano conferma. Itv dellaandranno a Sky Sport e adper quanto riguarda l’Italia nel prossimo triennio. La pay tv di Murdoch si è aggiudicato il pacchetto con l’esclusiva di tutte le partite eccetto una del mercoledì (dai playoff alla semifinale di ritorno) che andrà in esclusiva suVideo. La differenza con l’attuale stagione risiede nel fatto che Sky potrà trasmettere in esclusiva anche tutte le partite del proprio pacchetto in streaming, dunque verrà a mancare la concorrenza in mobilità di Infinity. Per Mediaset, l’unica chance di trasmettere almeno una partita a settimana resta quella di ottenere la sublicenza di una sfida del martedì da mandare in onda in co-esclusiva con Sky, dal ...