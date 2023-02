Diretta Conferenza Stampa Allegri | Spezia-Juve in Live

Leggi su justcalcio

(Di sabato 18 febbraio 2023) TORINO – Lantus è pronta a lanciare una nuova sfida. Dopo il pareggio contro il Nantes nell’andata dei playoff di Europa League all’Allianz Stadium, i bianconeri sono pronti a tornare alla vittoria in Serie A, dove hanno già conquistato due successi consecutivi senza subire gol contro Salernitana e Fiorentina. La Vecchia Signora è pronta a partire per una nuova avventura, con l’obiettivo di conquistare punti preziosi per la classifica. La prossima sfida sarà contro lo, affidato a Lorieri dopo l’esonero di Gotti, e Massimilianopresenterà la sfida nella consuetadella vigilia. Questa è una sfida che metterà alla prova la forza dellantus, come una squadra di guerrieri che deve affrontare una battaglia che potrebbe cambiare il destino della ...