Dionisi | “Con Berardi in campo sarebbe stato diverso Arbitro? Con le grandi squadre…”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 18 febbraio 2023) Alessioallenatore del Sassuolo parla della sfida con il Napoli, match perso per 2-0 con gol di Kvaratskhelia e Osimhen. Dionsi ai microfoni di Dazn dice: “Abbiamo affrontato una squadra forte ed in fiducia, questo si è visto in maniera evidente. Peccato però perché potevamo riaprirla in più occasioni. Potevamo pareggiare subito dopo il primo gol con Laurentiè, potevamo restare attaccati. Poi il Napoli è forte, ma ha schierato i migliori in, noi invece non uno non abbiamo potuto schierarlo, sono convinto che con lui (infortunato, ndr)“.si lamenta anche un po’ dell’Colombo di Sassuolo-Napoli e dice: “Il gol era da annullare è giusto, però quando giochi contro le grande squadre magari le mezze ...