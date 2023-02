Diabolik | la trilogia firmata Manetti bros arriva negli Stati Uniti

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ladidei, dopo essere approdata in numerosi paesi europei e di burro il mondo, sbarca anche. Mompracem e Rai Cinema hanno appena annunciato in via ufficiale che tutti e tre i film di, scritti e diretti da Marco e Antonio, saranno presto distribuitid'America. Dopo l'uscita in numerosi Paesi come Francia, Spagna, America Latina, Portogallo, Corea del Sud, Canada, Taiwan e in quelli della ex Jugoslavia, Beta Cinema ha siglato un accordo con Kino Lorber che porterà i film dedicati al Re del Terrore, tratti dai celebri fumetti di Angela e Luciana Giussani, nelle sale cinematografiche americane. "L'uscita ...

Ladiè prodotta da Carlo Macchitella, Manetti bros., Pier Giorgio Bellocchio per Mompracem e da Paolo Del Brocco per Rai Cinema, in associazione con Astorina, e distribuita in ...Ladi '' è prodotta da Carlo Macchitella, Manetti bros., Pier Giorgio Bellocchio per Mompracem e da Paolo Del Brocco per Rai Cinema, in associazione con Astorina, e distribuita in ...

La trilogia di Diabolik negli Usa Cinecittà News

Diabolik, la trilogia dei Manetti Bros. sarà distribuita negli Usa Ciak Magazine

Diabolik, la trilogia dei Manetti Bros con Miriam Leone uscirà anche negli Stati Uniti Everyeye Cinema

Spazio XNL gremito per la proiezione del film Diabolik. Presenti i ... Libertà

Diabolik, tra cinema e fumetto: il 25 gennaio a XNL serata coi ... Piacenza24

La trilogia di Diabolik dei Manetti bros, dopo essere approdata in numerosi paesi europei e di burro il mondo, sbarca anche negli Stati Uniti.I tre film della saga di Diabolik, col terzo episodio girato back-to-back con il secondo e in uscita nel 2023, debutteranno presto a Hollywood.