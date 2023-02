Deportazioni e torture | gli Usa confermano | «Mosca ha commesso crimini contro l’umanità» Blinken | «Morti 200mila soldati russi in un anno»

(Di sabato 18 febbraio 2023) Non c’è più alcun dubbio. Nel corso della guerra in Ucraina, lanciata da Vladimir Putin quasi unfa, le forze russe h. Lo hstabilito a seguito di verifiche approfondite gli Usa. È quanto ha annunciato oggi alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco la vicepresidente Usa Kamala Harris. «A coloro i quali hperpetrato questie ai loro superiori che ne sono resi complici io dico: sarete chiamati a risponderne». L’annuncio di Harris è stato confermato anche dal segretario di Stato Antony, anche lui presenta alla Conferenza di Monaco, che ha precisato che Washington è giunta a questa conclusione «sulla base di un’attenta analisi delle leggi e dei fatti ...

... terribili omicidi,, stupri,. Omicidi sotto forma di esecuzioni, pestaggi, elettrocuzione. Le autorità russe hanno deportato a forza centinaia di migliaia di persone dall'Ucraina ...... citando prove di uccisioni in stile esecuzione , stupri,forzate, a volte perpetrate contro bambini. Di conseguenza, la Russia non ha commesso solo crimini di guerra, come ha ...

