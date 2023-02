De Sciglio “rompe” col club? La reazione non è sfuggita ai tifosi

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ladi Dein virtù della partita contro il Nantes non è affattoai. I quali ora hanno qualche presentimento. La storia d’amore di Decon la Juventus è sempre stata caratterizzata da numerosi alti e bassi. Più bassi che alti presumibilmente. Il suo rendimento non sempre è risultato all’altezza delle aspettative. La PresseDi questo se ne sono accorti tutti quanti. Nessuno escluso. Molto spesso i fischi che ha ricevuto sono stati ingenerosi. Oltre a non aver sicuramente mai contribuito a un percorso di crescita coerente e ordinato al tempo stesso. Ma prima di procedere dobbiamo specificare una cosa. Come tutti anche il terzino ex Milan è un professionista. Avendo inoltre un’età ormai di piena maturità dovrebbe imparare a gestire meglio queste situazioni. Mesi fa ...