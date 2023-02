De Luca | “A Sanremo ho visto un campionario di infelici del mondo”

'Mi sembra che anche il governatore della Campania, Vincenzo De, abbia usato parole più dure delle mie su quanto andato in onda a- aggiunge Giovanardi - Quanto compiuto da Fedez e Rosa ...... il gruppo Pro Vita & Famiglia ha presentato presso la Procura della Repubblica diun esposto per atti osceni in luogo pubblico firmato dall'avvocatoGhelfi, sulla base dell'art 529 C. P.

Vincenzo De Luca all’attacco di Sanremo: «Festival di cafoni» Corriere TV

L'invettiva di De Luca contro Sanremo: «Un Festival di sinistra No, di cafoni e imbecilli» - Il video Open

De Luca contro Sanremo: 'Pensano di essere moderni, ma sono degli imbecilli e dei cafoni' Repubblica TV

Sanremo 2023, De Luca: Festival di cafoni e volgare. Non di Sinistra Fanpage.it

De Luca su Sanremo: "Sfessati e sciamannati, pensano di essere moderni ma sono imbecilli" - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

«Avete visto il festival di Sanremo Bene avete avuto davanti agli occhi un campionario di tutti gli infelici di questo mondo». Su Instagram il presidente della giunta regionale ...Dopo il sesso mimato e il bacio in mondovisione, la onlus Pro Vita & Famiglia prende posizione e presenta un esposto per “atti osceni in luogo pubblico" ...