De Ligt fa pace con i tifosi della Juve? Il retroscena

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 18 febbraio 2023) Deè senza alcuna ombra di dubbio uno dei giocatori che laha più amato. Anche se ultimamente questo sentimento era venuto meno… Deè un giocatore che durante il suo soggiorno in bianconero ha sempre ricevuto la fiducia dei. Spesso e volentieri anche in maniera incondizionata. A discapito dei suoi tanti errori difensivi non è mai stato lasciato da solo. La PressQuesto è un trattamento che in teoria dovrebbe essere riservato di default a qualsiasi giocatore. Ma la pratica come ben sappiamo è tristemente diversa. Non tutti i giocatori ricevono pieno supporto dai loro. Il cui compito principalmente dovrebbe essere questo. Ma per fortuna il possente centrale degli Orange non è mai stato privato di ciò. A oggi per i bianconeri sembra quasi un doveroso rimpianto. Anche se Bremer ...