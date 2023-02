(Di sabato 18 febbraio 2023) Desi proietta versodi Champions League e le possibili mosse di Inzaghi. Per il giornalista il veroè Marcelo Brozovic UN? Stefano Deanalizza la possibile formazione anti: «L’col? Do per scontato che Onana sia il titolare, mentre in attacco la coppia che dà più garanzie è quella formata da Dzeko con Lautaro Martinez.è Brozovic. Calhanoglu è sicuro che giocherà col, dase ci sarà Mkhitaryan o nuovamente Brozovic. A destra Darmian farà tutta fascia con il ritorno di Skriniar braccetto di destra».-News - Ultime notizie e calciomercato- ...

'Il diverbio con DeL'ho visto anche io in televisione e mi è dispiaciuto, anche perché con me Max è sempre ... Sul campo ne hanno conquistati 44, gli stessi dell'seconda in classifica. E ...vs Udinese ore 20:45 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT] Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport ...30, dalle 14:30 e dalle 17 In studio: Giorgia Cenni, Stefano De, Giancarlo Marocchi e Nando ...

De Grandis: «Inter-Porto L’unico dubbio è Brozovic! Da capire una cosa» Inter-News.it

De Grandis: “Inter-Milan I rossoneri rischiano di allungare la crisi nera” fcinter1908

De Grandis: «Barella, lamentarsi non aiuta la squadra. Da quando c’è Inzaghi…» Inter-News.it

De Grandis: "Napoli favorito per lo scudetto ma occhio all'Inter" TUTTO mercato WEB

De Grandis sulla Champions: “Solo il Milan parte sfavorito. L’Inter contro il Porto…” fcinter1908

Stefano De Grandis, giornalista, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi anche sul Milan: “Il peggio è passato per il Milan, che però non è fuori pericolo. La ...Ai microfoni di Sky Sport 24, Stefano De Grandis è tornato sul diverbio avuto con Allegri, dopo Juve-Nantes. "La Juventus ha vinto tanti campionati perché le ...