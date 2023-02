(Di sabato 18 febbraio 2023) Anticipazione. Dal 5 al 7 aprile tradizioni e leggende millenarie raccontate attraverso balli, canti e proiezioni in 3D.

... dalle maschere tradizionali tipiche della nostra città, alla riscoperta delle veglie notturne nei saloni dei palazzi nobiliari, con, commedie e opere. Per questo l'assessore alle Tradizioni ...Lecontinueranno poi anche martedì. Franciacorta e Sebino In un'edizione passata, un carro ... A Manerbio saranno idel mondo e i costumi dei popoli della terra i protagonisti del Carnevale.

Danze e colori dall'antica Cina al Teatro Donizetti L'Eco di Bergamo

La danza per tutti con i corsi di ballo dell'associazione Vivere a ... Redazione ETV Marche

Grande successo per il carnevale genovese: Palazzo Tursi si anima ... www.comune.genova.it - le notizie in Comune

I COLORI DEL CARNEVALE. GIOCHI E DANZE A VILLA DELLA ... Turismo Torino

Festa di danze e colori a Singapore, torna la Chingay Parade - Il ... Il Sole 24 ORE

Anticipazione. Dal 5 al 7 aprile tradizioni e leggende millenarie raccontate attraverso balli, canti e proiezioni in 3D. Un’esplosione di colori e musica per raccontare la magnificenza di cinquemila a ...Da Sappada e Resia, passando per le tradizionali maschere saurane, il Friuli Venezia Giulia entra nel vivo delle manifestazioni di Carnevale che si chiuderà il prossimo martedì. Tanti gli appuntamenti ...