Daniel Barenboim | “Ho una malattia neurologica complessa Un mese e mezzo in ospedale | le cure hanno iniziato a funzionare ma ho dovuto cambiare molte cose”

(Di sabato 18 febbraio 2023) “È stato un anno difficile, il più difficile della mia vita”. L’annuncio dellae il conseguente addio alla direzione musicale generale della Staatsoper di Berlino era arrivato come un fulmine a ciel sereno lo scorso 6 gennaio. Poi, nella serata di mercoledì 15 febbraio la sorpresa: il maestroha diretto a sorpresa il primo dei primi tre concerti in programma al Teatro alla Scala di Milano, la sua seconda casa dato che ne è stato il direttore musicale dal 2005 al 2014. “Sabato scorso mi ha telefonato Dominique Meyer per parlare di progetti, la mattina dopo ho trovato un suo messaggio: ce la fai a esser qui domani? Preso al volo, ho rinviato una visita medica, ho fatto i bagagli ed eccomi qua”. Certo, sul volto porta i segni della sofferenza ma una volta sul podio ritrova tutte le energie. E così, è lui stesso ...

chiude questa sera la sua straordinaria rentrée meneghina con l'ultimo di tre concerti, tutti sold out , e inaugura la trasmissione dei concerti scaligeri su LaScalaTv con la diretta ...Estratto dell'articolo di Giuseppina Manin per il 'Corriere della Sera'8 'È stato un anno difficile, il più difficile della mia vita. Anche per questo essere qui oggi, in questo teatro che amo ...

Daniel Barenboim: “Ho una malattia neurologica complessa. Un mese e mezzo in ospedale, le cure hanno… Il Fatto Quotidiano

Daniel Barenboim dirige il primo concerto in diretta su LaScalaTv OperaClick

Daniel Barenboim: «Dopo la malattia torno alla musica. Ho cambiato molte cose: dieta ferrea, addio al sigaro,... Corriere della Sera

Scala, da Maurizio Pollini a Daniel Barenboim: una settimana di grande musica Sky Tg24

Daniel Barenboim sostituisce Harding alla Filarmonica della Scala ... Vivimilano

Daniel Barenboim chiude questa sera la sua straordinaria rentrée meneghina con l’ultimo di tre concerti, tutti sold out, e inaugura la trasmissione dei concerti scaligeri su LaScalaTv con la diretta d ...Il Teatro alal Scala oggi guadagna più del periodo del pre-covid. A dirlo i numeri, che premiano anche la scelta di Paolo Conte ...