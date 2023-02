(Di sabato 18 febbraio 2023)ha parlato a poche ore dal match di campionato fra Inter e Udinese. L’ex giocatore francese esorta ad unamento astagione. Poi si esprime suDIFFICILE ? Stephane, su Instagram, si è espresso sul match di stasera e sul rendimento della squadra: «Sempre complicato giocare contro l’Udinese e con questa Inter non si sa niente. Perché è capace di vincere ma anche di perdere contro chiunque. È unstrano perché dal punto di vista del gioco sfare cose belle ma anche altre bruttissime. Il finale di stagione sarà molto difficile. Una volta c’era la certezza chepotesse vincere sicuramente contro squadre medie come Verona, Piacenza, oggi non c’è più. È unche deve finire ...

...è aver lasciato l'Inter' Stéphaneoggi ha 44 anni. Ha giocato nell'OM, nel PSG ma anche nell'Inter. E' scomparso dai radar dal 2012, quando ha smesso di giocare. Dice che messa la parola...E a gennaio si concretizza: si fa avanti il Paris Saint - Germain, che lo acquista in comproprietà in cambio del cartellino di Stephane. Dopo 6 mesi parigini e altre 8 presenze complessive, ...

Dalmat: «A fine anno l’Inter cambi tanto. Lukaku Ho fiducia! Una volta…» Inter-News.it

Ve lo ricordate Dalmat «Bevevo, mi sono schiantato, sono finito in ... IlNapolista

Dalmat: "Ieri una bruttissima partita, l'Inter deve lottare fino alla fine ... L'Interista

10 Febbraio 2023 - Giorno del Ricordo Senato

"I massacri delle Foibe e l'esodo Giuliano-Dalmata", un convegno ... Il Quotidiano del Molse

L'ex Inter a Le Parisien: "Ho avuto due arresti cardiaci, ma non ho detto niente a nessuno. Il calcio non era cosa mia" ...Dalmat: "Non hai gente che possa cambiare le partite" "Lunedì abbiamo visto una bruttissima partita. Contro la Sampdoria non abbiamo visto quasi niente. Questa partita conferma tutto quello che abbiam ...