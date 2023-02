Cupra - I suoi primi cinque anni - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di sabato 18 febbraio 2023) Nel 2022, nonostante la carenza di semiconduttori, il marchioha piazzato ben 152.900 vetture nei vari mercati in cui è presente, registrando una crescita del 92% rispetto al 2021. Parliamo di numeri importanti per un marchio nato solofa, il 22 febbraio del 2018, e oggi impegnato a farsi strada nel segmento delle vetture premium. L'Italia, con 11.300 vetture consegnate nel 2022 (+83,9%), è il quarto mercato per questa Casa del gruppo Volkswagen, che si prepara a lanciare una nuova serie di veicoli da qui al 2025, senza dimenticare l'impegno nel motorsport: dopo i campionati Extreme E ed eTCR, infatti, lapartecipa ora anche alla Formula E. Nella nostra galleria d'immagini abbiamo ripercorso gli sviluppi di questo primo quinquennio di vita del brand catalano, gettando anche uno sguardo ai ...