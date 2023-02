Crolla l’amministrazione a Pomigliano | Caramiello | “Finalmente un punto all’era Di Maio”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutid’Arco (Na) – Ad’Arcocomunale, dopo che 13 consiglieri comunali hanno presentato le dimissioni. Non una notizia inattesa, considerando il caos degli ultimi giorni, ma di sicuro significa undell’ex ministro Luigi Di: “Si sono dimessi 13 Consiglieri Comunali ed hanno decretato la fine della parentesi politica legata alla figura di Di– spiega il Deputato Alessandro-. Tra i dimissionari non ci sono i 4 consiglieri che a giugno tradirono il M5S per seguire il loro capo politico, l’ex ministro degli Esteri. Tuttavia, la notizia della fine di questa amministrazione comunale è un fatto positivo, così come lp è la notizia della ...