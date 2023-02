Crepacuore | una relazione difettosa in apparente amore 

Leggi su ildenaro

(Di sabato 18 febbraio 2023) Uomini che un giorno sono affettuosi e quello dopo maltrattano, sminuiscono, minimizzano, tendendo a veicolare il proprio pensiero, insinuando dubbi e incertezze anche sul proprio essere, sui propri comportamenti. Relazioni che all’apparenza sembrano far sognare, coppie in apparenza perfette, tutto fuorché sano. E’ una. In poche parole un amore tossico. Un amore sbagliato che diventa una vera e propria dipendenza, come se si trattasse di una droga, ma anziché “farsi” ci si lascia travolgere da questo rapporto. Storie malsane, dove l’infelicità è all’ordine del giorno, sono diffusissime. Scivolarci non è così difficile anzi, a volte è l’illusione di un amore che vuole prendersi cura di noi ad annebbiarci, altre volte, è il dubitare di noi stesse, finendo per credere alle critiche che l’altro muove verso di noi, sul nostro concetto di ...