Ero a favore della libertà di scelta prima del- 19 e sono ancora a favore della libertà di scelta'. L'attrice ha raccontato a Esquire che si è chiesta ' circa 600 volte ' se fosse il ...Sono 254 i nuovi contagi da coronavirus18 febbraio in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino- 19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi, di cui 70 confermati con tampone molecolare e gli altri 184 con test rapido, ...

Covid oggi Italia, 28.354 contagi e 299 morti: bollettino ultima settimana Adnkronos

Covid, le news. Il bollettino: calano i casi (-8,3%), ma salgono i morti (+7,2%) Sky Tg24

Coronavirus in Italia, bollettino settimanale 17 febbraio: ancora in calo i casi Sky Tg24

Covid oggi Toscana, 254 contagi e 3 morti: bollettino 18 febbraio Adnkronos

Covid, le news. Iss: cresce in Italia la variante Kraken, 14,4%. LIVE Sky Tg24

Possiamo fare - lancia l’idea la commissaria Ue - come abbiamo fatto con il Covid. Abbiamo convocato le industrie e chiesto loro di cosa avevano bisogno per aumentare la produzione e abbiamo stilato ...FIRENZE: Contagi giornalieri stabili in Toscana nelle ultime 48 ore e nuove segnalazioni di decessi. Stabili anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva ...