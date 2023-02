Costretto a restare in Italia | Antonio Conte | il dramma dopo il Milan

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023)non sta bene e si ferma di nuovo.a rimanere inper le curel'operazione. Ad annunciarlo è stato il Tottenham, con un comunicato ufficiale: “In seguito ad un controllo di routine ieri in, è stato deciso cherimarrà nella casa di famiglia per completare la convalescenza dall'operazione alla cistifellea a cui si è sottoposto recentemente. La salute è la cosa più importante, e tutti al club gli augurano il meglio. Cristian Stellini assumerà la guida della prima squadra”. Poi l'allenatore degli Spurs ha pubblicato una storia sui social per spiegare bene il motivo del suo nuovo stop. “Ho sottovalutato l'intervento, che non era di routine ma per una emergenza — le parole dell'ex tecnico dell'Inter — ...