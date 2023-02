Cospito pronto a ritornare al digiuno assoluto se la Cassazione conferma il 41bis

(Di sabato 18 febbraio 2023) - Lo riferisce il legale dell'anarchico le cui condizioni di salute sono migliorate dopo l'assunzione di integratori. Sit in a Roma e in diverse altre città

- Lo riferisce il legale dell'anarchico le cui condizioni di salute sono migliorate dopo l'assunzione di integratori. Sit in a Roma e in diverse altre città... l'anarchico ha riferito al medico nominato dai difensori che lo ha visitato questa mattina nell'ospedale San Paolo di Milano che in caso di sentenza sfavorevole Alfredoa tornare al ...

Cospito pronto a riprendere lo sciopero della fame AGI - Agenzia Italia

Alfredo Cospito "pronto a riprendere il digiuno assoluto": tensione alle stelle Liberoquotidiano.it

Cospito: medico ,se sentenza sfavorevole pronto al digiuno totale ... Agenzia ANSA

I pm valutano se sentire Donzelli, Delmastro invia memoria difensiva. Cospito pronto a riprendere il digiuno L'HuffPost

Caso Cospito, Delmastro interrogato. Ai pm: "Atto non secretato, nessuna rivelazione". Il Pd insiste: si deve… la Repubblica

ha già riferito al medico nominato dai suoi difensori che in caso di sentenza sfavorevole – quindi nel caso non ci sia per lui una revoca del 41 bis – è pronto a tornare al digiuno assoluto. Cospito è ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...