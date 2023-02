Cospito pronto a riprendere lo sciopero della fame

(Di sabato 18 febbraio 2023) AGI - Le condizioni di Allfredo, sono "stabili" ma l'anarchico èil "digiuno assoluto" se il 24 febbraio arrivasse dalla Cassazione una risposta negativa alla richiesta di revoca del 41 bis. È quanto si apprende da fonti legali dopo la visita medica cui è stato sottoposto, attualmente ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano. Al momentocontinua a prendere solo gli integratori che avrebbero portato a un miglioramento, se non altro, dell'equilibrio, mentre avrebbe rifiutato la terapia farmacologica. I primi tentativo nei giorni scorsi, di assumere yogurt invece non avrebbero portato ad alcun risultato vista l'incapacità di trattenere gli alimenti. D'altra parte, la ripresa dell'alimentazione, è stato osservato, è il momento più delicato e pericoloso. In ...

