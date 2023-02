Cosa c’è nell’esposto per atti osceni contro Fedez e Rosa Chemical per il twerking a Sanremo

Leggi su open.online

(Di sabato 18 febbraio 2023) L’esposto dell’Associazione Pro Vita nei confronti diper l’esibizione a2023 si fonda su due articoli del codice penale. Il primo è l’articolo 529, il secondo il 527. L’associazione lo ha presentato insieme all’ex ministro Carlo Giovanardi e all’avvocato Valerio Cianciulli. Ed è accompagnato da una petizione che mette nel mirino la “propaganda gender”, la “sessualità fluida”, il “poliamore” e la pornografia. Nel mirino c’è la scena deltra i due artisti e non il successivo bacio. Ovvero il momento in cuisi è seduto sulle gambe del rapper. E la successiva reazione diche ha mimato un amplesso in prima fila all’Ariston. I due «hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta ...