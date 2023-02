Corriere dello Sport – Giuseppe Rossi | ufficiale il ritorno alla Spal | i dettagli dell’operazione

Leggi su justcalcio

(Di sabato 18 febbraio 2023) 2023-02-17 21:18:42 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: FERRARA – “Pepito is back”. Cosìvigilia del match casalingo contro il Como laha ufficializzato sui propri profili social ilin biancazzurrosvincolato 36enne attaccante, che andrà a rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Massimo Oddo, chiamatoguida della squadra al posto dell’esonerato Daniele De. L’ex azzurro ha “sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023”, come comunicato dal club del presidente Joe Tacopina che nei giorni scorsi aveva già ingaggiato un altro ‘big’ come Radja Nainggolan. Guarda il video Nainggolan: “Non sono mai stato uno spacca ...