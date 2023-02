(Di sabato 18 febbraio 2023) Di seguito l'elenco deidellaper la gara di campionato contro l'Empoli: I Viola per #Empoli #ForzaV...

...presidio organizzato lo scorso novembre dagli stessi primi cittadini di fronte alla sede...Senese - non c'è stata nessuna novità sui tavoli di lavoro congiunti che dovevano essere...Amrabat, Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Castrovilli, Cerofolini, Cordeiro Dos Santos Dodo', Dos Santos IGOR, Duncan, Gonzalez, Ikoné, Jovic, Kouamé, Mandragora, Martinez ...

Dal centro sportivo: possibile convocazione di Sottil per il derby con l’Empoli Fiorentina.it

Fiorentina, i convocati: torna Sottil! La decisione su Brekalo e Sirigu Viola News

Convocati Fiorentina: ecco Brekalo, torna Sirigu | Serie A Calciomercato.com

Domani Fiorentina-Empoli, i convocati di Italiano: Brekalo recupera, 5 mesi dopo riecco Sottil TUTTO mercato WEB

Fiorentina, Brekalo non convocato per il Braga: resta a Firenze per recuperare la condizione TUTTO mercato WEB

Riascolta Arbitri e alibi di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Dopo Jesé, la Samp attinge ancora al mercato degli svincolati a causa dell’infortunio di Gunter. Il greco ha firmato un contratto fino a giugno Marios Oikonomou, difensore greco svincolato dal Copenag ...