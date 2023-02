Controlli dei carabinieri ad Arzano | denunce e sequestri

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Tenenza di, insieme a quelli della Compagnia di Casoria, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. Numerose le pattuglie impiegate che hanno identificato una quarantina di persone e passato al setaccio una trentina di veicoli. Altrettanto cospicue le sanzioni applicate per violazioni al codice della strada, diversi i veicoli sequestrati. Durante il servizio sono stati predisposti posti di controllo sulle arterie stradali di ingresso e di uscita del comune di, in piazza Cimmino e nei pressi della villa comunale. Durante una perquisizione domiciliare hanno denunciato in stato di libertà un uomo che deteneva senza titolo all’interno della propria abitazione una decina di cartucce calibro 9×21. Segnalato alla Prefettura un giovane del posto, trovato ...