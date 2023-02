Sono stati effettuati inoltre capillariamministrativi nei confronti dei numerosi esercizi commerciali presenti in zona, e verificata la presenza di cittadini stranieri non in regola sul ...... il personale della Divisioneha individuato alcuni soggetti nei cui confronti sono ... polizia cosenza denunce avviso oralespaccio di droga

Controlli anticrimine a Termini e Esquilino: tredici arresti e 1374 identificati leggo.it

Polizia di Stato: pattuglioni anticrimine in centro a Modena. Controlli ... Questure sul web

Operazione “Alto impatto” a Sassuolo: controlli straordinari ... Questure sul web

Controlli anticrimine a Catanzaro, sedici denunce e 3 arresti Corriere della Calabria

Controlli Catanzaro: 75 persone segnalate alla Polizia Anticrimine e ... Calabria Magnifica

Stazioni ferroviarie sorvegliate speciali, con il piano di sicurezza disposto dal Ministro degli Interni Matteo Piantedosi e condiviso dalla Prefetture dove sono presenti gli scali ferroviari ...I carabinieri della Compagnia di Cosenza, nell’ambito di servizio di controllo straordinario del territorio hanno dato esecuzione a misure cautelari personali nei confronti di due pregiudicati e, inol ...