Coni | Giovanni Malagò celebra 10 anni di presidenza | “Ho dovuto imparare tutto | sono orgoglioso di quanto fatto”

(Di sabato 18 febbraio 2023) “Volevo fare quello che sto facendo da quando avevo 28. E’ stato un decennio pesante, complicato, faticoso. Ma ne. Mi guardo indietro e vedo dei risultati incredibili. Ilè una macchina gigantesca e ho”., presidente del, festeggia con queste parole i diecidalla sua prima elezione in un’intervista al Corriere dello Sport. “I nostri 14 milioni di tesserati non vogliono ingerenze dalla politica. I partiti che ci hanno provatostati bastonati alle urne. Collaborazione sì, ingerenze no. Io, nel frattempo, ho vinto 3 elezioni con un consenso sempre maggiore”.spiega poi ...

Malagò, presidente del, ha parlato in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport anche di calcioMalagò, presidente del, ha parlato in un'intervista rilasciata al ...... l'associazione benemerita del, che diffonde i valori morali e sociali dello Sport, con ... Carla Spagnoli per Perugia, Benito Montesi per Terni, Lucia Custodi per Orvieto,Trasegian per l'...

Al CONI commemorazione del Presidente Franco Frattini. Malagò ... CONI

Coni, Giovanni Malagò celebra 10 anni di presidenza: "Ho dovuto ... SPORTFACE.IT

Nazionale italiana, Mancini incontra De Giorgi, Pozzecco e Campagna Sky Sport

Difesa. Incontro tra il Ministro Crosetto e il Presidente del CONI ... Ministero della Difesa

CNF CNF

Giovanni Malagò, presidente del CONi, ha parlato in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport anche di calcio Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato in un’intervista rilasciata al Cor ...Giovanni Malagò, presidente del CONi, ha parlato in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport anche di calcio Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato in un’intervista rilasciata al Cor ...