Congiuntura | Confindustria | L’Italia evita la recessione all’inizio del 2023 

(Di sabato 18 febbraio 2023) L’economia italiana è “resiliente”, procede meglio delle attese e si avvia adre laanchedel 2023. E’ la fotografia scattata danellaflash di febbraio. Il Centro Studi degli industriali sottolinea “l’ottima tenuta” dell’economia nel 2022 con l’industria che migliora, anche se non le costruzioni, e i servizi in crescita. Cio’ spinge dunque a pensare che “il Paese eviti del tutto la ‘correzione al ribasso’ dei livelli di attivita’, almeno in aggregato”. La crescita italiana e’ quindi decisamente “migliore delle attese” anche se e’ prevista scendere rispetto al +3,9% dello scorso anno (per due terzi ‘gonfiato’ dal trascinamento dal 2021) “a un valore molto piu’ basso nel 2023”. Nelle piu’ recenti previsioni dei principali istituti, osserva ...