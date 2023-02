Confindustria | evitata la recessione anche nel primo trimestre 2023

(Di sabato 18 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – L’economia italiana si avvia ad evitare laneldel. E’ quanto emerge dall’analisi Congiuntura Flash di febbraio di. Il ribasso del prezzo dell’energia da fine 2022, che rimane comunque ben al di sopra dei livelli di due anni fa, sta favorendo la riduzione dell’inflazione in Italia e Europa (seppur su valori ancora elevati) e questo lascia intravedere la fine del rialzo dei tassi entro il(non prima di un altro paio di aumenti). La fiducia risale, i servizi restano in crescita sostenuti dalla tenuta dei consumi, mentre industria e investimenti reggono a fatica i maggiori costi di credito e commodity. Il prezzo del gas resta relativamente basso a febbraio (56 euro/mwh in media), ben sotto i ...

Come sottolineato dal documento: "Nelle più recenti previsioni dei principali ... Con i prezzi del gas in discesa e una crisi energeticanel continente per questo inverno, si spera ...Il report congiunturale realizzato dal Centro studiper febbraio 2023 riporta infatti ...dunque la recessione o la stagnazione prevista pochi mesi fa. E a giocare un ruolo ...

L'economia italiana si avvia ad evitare la recessione anche nel primo trimestre del 2023. Lo afferma il Centro Studi di Confindustria, che ha pubblicato oggi un aggiornamento sulla congiuntura. Quest' ...