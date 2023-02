Conferenza stampa Baroni | «Se non facciamo così l’Atalanta ci asfalta Umtiti…»

(Di sabato 18 febbraio 2023), l’allenatore del Lecce parla alla vigilia della sfida contro: le sue dichiarazioni Marco, allenatore del Lecce, parla alla vigilia del match controin. UMTITI E MALEH – «Affaticamento per Umtiti, abbiamo deciso di non rischiarlo. Maleh sta bene, è a disposizione e viene con noi. Ci sono possibilità che riesca a giocare». AFFRONTARE– «è un avversario straordinario, sono la squadra più in forma. Per noi le difficoltà ci saranno, inutile negarlo, ma vogliamo metterci alla prova contro i più bravi. Vogliamo fare una prestazione di livello, altrimenti il rischio è che loro ci asfaltino». STREFEZZA – «Lui ha avuto un affaticamento in ...

Baroni, l'allenatore del Lecce parla alla vigilia della sfida contro l'Atalanta: le sue dichiarazioni Marco Baroni, allenatore del Lecce, parla alla vigilia del match contro l'...Commenta per primo Alla vigilia del match all'Olimpico contro la Roma, Marco Zaffaroni , allenatore dell'Hellas Verona, ha presentato così la sfida in. Il Verona non vince sul campo della Roma da cinquant'anni: questo Hellas può rompere il tabù 'Dobbiamo pensare a proseguire la strada che stiamo facendo: non sbagliare la ...

Mourinho in conferenza stampa: rivivi le parole in diretta Corriere dello Sport

Consiglio dei ministri, la conferenza stampa con Tajani, Fitto e Giorgetti: segui la diretta Il Fatto Quotidiano

Conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri n. 21 Governo

Conferenza stampa di presentazione del Museo Caruso, struttura permanente dedicata al tenore Enrico Caruso (17.02 ... Radio Radicale

Domani rifinitura e conferenza stampa del tecnico. Cosenza Calcio

Stampa Tra infortuni e pochi giorni a disposizione per lavorare, contro la Lazio non vedremo la vera Salernitana di Paulo Sousa. Alcune scelte sono un po’ condizionate per l’allenatore… Leggi ...Il nuovo allenatore della Salernitana Paulo Sousa è intervenuto presso la sala stampa del centro sportivo Mary Rosy per la conferenza stampa di presentazione e pre-partita del match con ...