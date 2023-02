Conferenza stampa Allegri | «Non sono nervoso | ma i fatti non si discutono»

(Di sabato 18 febbraio 2023), l’allenatore della Juventus parla alla vigilia del match di campionato in casa dello Spezia Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato inalla vigilia del match contro lo Spezia. IMPORTANZA DELLA TRASFERTA DI DOMANI – «È una partita di campionato, dobbiamo continuare i nostri mini-obiettivi in questo momento. Abbiamo Torino, Udinese e il Monza a pari punti: riuscendo a battere la Fiorentina l’abbiamo messa a 5 punti, ora abbiamo queste due squadre davanti e l’obiettivo è raggiungerle prima possibile. A Spezia è complicato: è un campo è difficile, loro creano molto. Contro il Napoli hanno avuto occasioni importanti sullo 0-0, con l’Atalantapassati in vantaggio. Lì le partite non finiscono mai, ci vuole una partita ...

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro lo Spezia, una gara importante per la Juventus per iniziare una nuova scalata. Ma, ...Nella conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Spezia, Massimiliano Allegri ha annunciato tre titolari: "Tre che giocano domani sono Kean, Perin e Rugani. Gli altri devo valutare e decidere".