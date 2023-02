Conferenza di Monaco | Macron | “Putin non cadrà | pronti a una lunga guerra”

(Di sabato 18 febbraio 2023) Dà alle sue parole i toni della certezza, Zelensky, aprendo ladella sicureazza didi Baviera: "Non siamo il Davide del Dnipro. Siamo il Davide del mondo libero e dobbiamo battere il Golia russo", perché oggi ad essere minacciato è tutto il continente, "il Tamigi come la Sprea" L'articolo proviene da Firenze Post.

Il presidente ucraino Zelensky ha aperto i lavori delladisulla sicurezza, che riunisce i leader mondiali in vista del primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina . "Noi ...Il cancelliere tedesco si era seduto con Putin, sostenendo che "la sicurezza si raggiunge con la Russia, non contro", quasi alla vigilia delladi. Quando poi era intervenuto in ...

Presenti 40 capi di Stato e quasi 100 ministri, ma non la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al suo posto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Ieri è iniziata in Baviera la Conferenza di Mo ...E anche sul timing dell’operazione la presidente dell’Europarlamento Metsola ha espresso delle perplessità: «Non poteva aspettare qualche giorno, visto che c’è la conferenza di Monaco sulla sicurezza