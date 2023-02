Condò | «Lite Barella-Lukaku? Anche nell’Inter di Conte | si parlava di liti»

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 febbraio 2023) L’Inter tra poco scenderà in campo contro l’Udinese. Ne ha parlato Paoloa Sky Sport, il quale si è concentrato sullatradi Genovadice la sua sulgio di Genova: «? Vuol dire cheè andato un tantino oltre ma all’Inter non è la prima volta. Già conera venuta qualche voce su presunteo animi surriscaldati. Poi tutto rientra sempre nello spogliatoio e col gruppo. Comunicato curva? Ricerca di potere da parte della tifoseria». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presentenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...