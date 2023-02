Condannata anche in Cassazione per il caso Rimborsopoli | si dimette la sottosegretaria Montaruli

Confermatadalla Cassazione, la pena a cui è stataè stata ridotta di un mese rispetto a quanto deciso in Appello, dunque 1 anno e sei mesi. La lettera della ex sottosegretaria ...Insieme alla sottosegretaria dimissionaria di FdI è stato condannatol'ex governatore leghista Roberto Cota. Nel caso di Montaruli ,a un anno e sei mesi per peculato, i magistrati ...

Con la condanna in Cassazione cadono le resistenze e arrivano le dimissioni. La sottosegretaria all'Università del governo Meloni, Augusta ...Nell'occasione, condannati in via definitiva anche l'ex presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota (un anno e sette mesi) e l'ex deputato Paolo Tiramani (un anno e cinque mesi), entrambi ...