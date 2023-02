Condanna | Montaruli si dimette da sottosegretaria e la butta sul vittimismo

(Di sabato 18 febbraio 2023) Le richieste di dimissioni in mattinata - "Ho deciso dirmi dall'incarico di Governo per difendere le istituzioni certa della mia innocenza". Così laal Mur, Augusta, ...

Dopo la condanna definitiva per peculato, arrivano le dimissioni dal governo della sottosegretaria all'Università Augusta Montaruli ...Augusta Montaruli si dimette da sottosegretario all'Università dopo la condanna definitiva per l'uso improprio dei fondi dei gruppi consiliari in Piemonte negli anni tra il 2010 e il 2014. "Ho deciso ...