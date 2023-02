Conclusa il 15 febbraio a Roma la mostra “Constantin Udroiu – L’artista di due culture”

(Di sabato 18 febbraio 2023) Un successo l’esposizione all’Accademia dinia in onore del grande pittore scomparso nel 2014, Accademia dinia– Si è chiusa con successo il 15scorso aladi due”, aperta dal 13 gennaio 2023 nell’ampia Sala esposizioni dell’Accademia dinia a Valle Giulia per celebrare la Festa della Cultura Nazionale, istituita innia nella giornata del 15 gennaio di ogni anno per onorare la nascita di Mihai Eminescu (Botosani, 15 gennaio 1850 – Bucarest, 15 giugno 1889), scrittore poeta giornalista e drammaturgo. L’esposizione è stato un significativo omaggio a...

202017 n. 14, individua la videosorveglianza come strumento privilegiato per la ...richieste e della relativa documentazione alla Prefettura di Reggio Emilia da parte degli enti si è...E giovedì 18, all' annunciato Gala Aci Sport organizzato dall'Aci Perugia a Spello per premiare i protagonisti della stagione sportiva 2022 appena, è arrivato forse il successo più ...

Conclusa il 15 febbraio a Roma la mostra “Constantin Udroiu - L ... La Prima Pagina

Bper: conclusa cessione a Banco Desio di 2 rami azienda per totale ... Borsa Italiana

Un giudizio non giudiziario la Repubblica

Potature sulla Nomentana, conclusa la fase 2. Si riparte il 6 febbraio ... romah24.com

Primarie Pd 2023, la guida: chi può votare, requisiti, cosa serve ... Trend-online.com

Si sono concluse nei giorni scorsi, anche a Ragusa, le elezioni per decidere i delegati che parteciperanno, il 24, 25 e 26 febbraio, al terzo congresso nazionale di +Europa in programma a Roma e nel ...(wn24)-Mosciano Sant’Angelo(TE) – Con determinazione dirigenziale del 15 Febbraio il servizio edilizia scolastica della Regione Abruzzo ha positivamente concluso l’istruttoria degli interventi da fina ...